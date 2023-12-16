Напавший на полицейских в Москве рабочий попал сразу под два уголовных дела СК возбудил два уголовных дела после нападения рабочего на полицейских в Москве

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении уроженца Таджикистана, который напал на сотрудника полиции на рынке «Садовод» в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ. Мужчина задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка «Садовод», расположенного на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ, — говорится в сообщении.

Следователи ходатайствуют о взятии задержанного под стражу. За применение насилия в отношении представителя власти мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и еще до года исправительных работ за оскорбление правоохранителя.

Инцидент на рынке «Садовод» произошел накануне вечером. Конфликт спровоцировала попытка сотрудников полиции задержать водителя, который проигнорировал требование остановиться. После этого автомобили правоохранителей окружили десятки мужчин, работающих в «Садоводе». Они начали кричать и толкать полицейских. Толпа разошлась после двух предупредительных выстрелов в воздух.