Напавшего на ребенка в Люберцах задержали местные жители Напавший на девочку в Люберцах мужчина был избит очевидцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напавший на девятилетнюю девочку в Люберцах мужчина был избит очевидцами происшествия, сообщает Telegram-канал «112». Судя по опубликованным в Сети кадрам, мужчину сильно избили.

Пострадавшую девочку осмотрели в травмпункте. Инцидент обошелся для нее без серьезных травм. Восстанавливаться после нападения она будет дома.

Разнятся данные о личности нападавшего. «112» пишет, что на школьницу напал 34-летний мужчина, а управление Следственного комитета Подмосковья сообщает, что проверка начата в отношении мужчины 1999 года рождения.

Инцидент произошел 2 мая. Девочка возвращалась после школы домой со своими одноклассниками. От удара ребенок упал на землю. Прохожие помогли девочке и вызвали ее маму. Ребенка доставили в травмпункт. У нее синяки на лице и голове.

Ранее стало известно, что ударившему ребенка мужчине из Курчатова утяжелили статью. Гражданин, будучи пьяным, ударил малолетнего мальчика, который оказался у него на пути, приняв за манекен. Раньше ему вменяли статью о побоях из хулиганских побуждений, а теперь инкриминируют покушение на убийство. Сотрудники магазина рассказывали, что мужчина в тот день приходил в магазин четырежды и покупал водку.