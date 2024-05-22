Напавшего на молодую москвичку иностранца отправили под арест

Фото: t.me/moscowcourts*

Барекзай Ахмед Гулам Мохаммад

Гражданин Афганистана, который напал на девушку с ножом на остановке на востоке Москвы, был арестован, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. Инцидент произошел на улице Уральская, когда злоумышленник атаковал девушку сзади, нанеся ей удар ножом в шею, перед тем как скрыться.

Подозреваемый был оперативно задержан, им оказался мужчина 1976 года рождения, у него был найден складной нож. Девушка была доставлена в медицинское учреждение скорой помощи. Следователи Москвы возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Иностранец в 2013 году был судим за кражу.

Преображенская межрайонная прокуратура выступила за содержание под стражей мужчины, который напал на 22-летнюю девушку. Ему предъявлено обвинение за покушение на убийство согласно статьям Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый признал свою вину, но попросил домашний арест.

Ранее в Новосибирске молодой человек выстрелил в бывшую возлюбленную и ее коллегу. С собой к дому девушки, кроме пневматического пистолета, злоумышленник принес муляж гранаты.

Также в подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену. Девушка была ранена в спину и живот, в настоящее время она находится в реанимации.