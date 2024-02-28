Мужчина напал с ножом на человека во время открытия мемориальной доски Герою СССР, летчику-штурмовику Генриху Гофману в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Как отмечается, пострадавшим оказался организатор мероприятия Максим Богомолов.
На кадрах, опубликованных в канале, видно, как злоумышленник подходит к человеку и наносит удар по лицу. Стоящий радом наряд полиции сразу же скручивает нападавшего.
По данным канала, во время нападения мужчина выкрикивал угрозы Богомолову. Его задержали. Что стало причиной столь агрессивного поведения — выясняется. Пострадавшего доставили в больницу имени Иноземцева и оказали помощь.
Ранее девушка напала с ножом на двух пассажиров в электропоезде Можайск — Лобня. Сначала она распылила содержимое газового баллончика в лицо одному мужчине, а затем ударила холодным оружием другого пассажира, который вступился за попутчика.
До этого в Москве арестовали мужчину, который ударил ножом незнакомую женщину. По данным правоохранителей, задержанный был пьян и действовал из хулиганских побуждений. После совершения преступления он скрылся. Пострадавшей женщине понадобилась помощь медиков.