Нападение на официанта в Щелково попало на видео В Щелково пьяный гость бара повалил официанта ударом кулака на пол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Щелково пьяный посетитель бара «Ильф и Петров» ударил кулаком по голове официанта, передает сообщество «Типичное Монино» в соцсети «ВКонтакте». По данным паблика, сейчас разыскивается компания из трех человек, в которой находился нападавший. Видео с моментом инцидента появилось в Сети 11 мая.

По предварительным данным, пострадавшего доставили в больницу в Мытищах. У него диагностировано сотрясение мозга.

Ранее в Омске в одном из ресторанов быстрого питания мужчина ударил пьяную женщину, которая взяла за голову ребенка, сидевшего рядом с ним. Инцидент случился в торговом центре «Амурский». Женщина явилась в ресторан, сделала заказ и достала бутылку водки. Дети просили ее не пить, но она не обратила на это внимания и, опьянев, начала досаждать окружающим неуместными расспросами. После инцидента с мужчиной за ней приехала скорая, а детей из торгового центра забрал отец.

В феврале в Туле задержали мужчину, который воткнул женщине — продавцу ночного магазина нож в шею. Им оказался 23-летний местный житель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение.