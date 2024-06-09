Нападение на главу АНО «Цифровые платформы» стало уголовным делом СК по Москве возбудил дело о покушении на главу «Цифровых платформ» Щельцина

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова в Москве, сообщает пресс-служба Главного управления СК по Москве. Следствие квалифицировало инцидент по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц. Имена участников конфликта в сообщении не указаны.

Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре ранее отметили, что ЧП произошло на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня. Как пишет Baza, Щельцин и его друг шли в магазин и увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. По данным канала, приятели сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован, его друг погиб.

Подозреваемый в совершении нападения задержан, им оказался 47-летний лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Менеджер коллектива Павел Жилов подтвердил информацию об инциденте, отметив, что музыкант заступился за свою девушку. 10 июня ему изберут меру пресечения.