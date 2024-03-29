«Нападают на людей»: москвичей предупредили об активности опасных существ Энтомолог Гомыранов: в Московском регионе наступает сезон активности клещей

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Сезон активности клещей в Московском регионе наступит в ближайшие две недели, рассказал агентству «Москва» сотрудник Сколковского института науки и технологий энтомолог Илья Гомыранов. Он также рекомендовал уже сейчас начать соблюдать меры предосторожности. По словам эксперта, эти членистоногие начинают нападать с повышением температуры воздуха до плюс 7–10 градусов.

С наступлением теплой погоды — плюс 7–10 градусов — клещи уже переходят к питанию и особенно активно нападают на людей и домашних животных, потому что им важно восполнить запас питательных веществ. Сейчас клещи у нас уже где-то проснулись, но массового выхода мы еще не видим, и они вряд ли перешли к массовому питанию, потому что и ночью холодно, и днем температуры не всегда высокие. Но в ближайшую неделю-две при хорошей погоде мы уже увидим клещей в их обычном количестве, — сказал Гомыранов.

Он напомнил, что эти членистоногие не падают с деревьев, а, как правило, находятся в траве, на низких кустарниках, лесных тропинках, в полях и поймах рек. Эксперт посоветовал, направляясь на прогулку в такие места, надевать длинные штаны, высокую обувь, заправлять штаны в обувь или носки. Кроме того, он призвал не забывать обрабатываться препаратами против клещей. При этом Гомыранов отметил, что инсектициды неэффективны против этих членистоногих, и посоветовал использовать или комплексные препараты, работающие против клещей, или конкретно препараты против клещей.

Ранее герпетолог Ян Ермолов рассказал, что при встрече с гадюкой нельзя ее трогать. Он подчеркнул, что важно уйти на безопасную дистанцию и дать змее уползти в укромное место. Как уточнил эксперт, гадюки достаточно умные, поэтому постараются сами уползти подальше от людей.