Налетчики выхватили сумку из машины на светофоре, но недолго радовались Троих грабителей арестовали за нападение на машину в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Троих подозреваемых в ограблении машины в Москве арестовали, сообщает пресс-служба Росгвардии. Злоумышленники подъехали к стоящему на светофоре автомобилю, разбили окно и вырвали из салона сумку с крупной суммой наличных. В потерпевшего выстрелили из травматического пистолета, ему потребовалась госпитализация.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личности и местонахождение подозреваемых — трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.

Ранее подозреваемого в ограблении магазина на улице Онежской задержали в Москве. Мужчина напал на продавщицу и угрожал ей ножом, требуя отдать выручку. Злоумышленник отвел испуганную женщину в офис, где заставил ее открыть сейф и похитил 465 тысяч рублей. Перед уходом он взял ключи и запер женщину в магазине.

Ранее в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.