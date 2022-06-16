Налетчик забрал из кассы АЗС в Подмосковье шесть тысяч рублей Налетчик совершил вооруженное нападение на АЗС в Подмосковье и унес с собой шесть тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье мужчина совершил вооруженное нападение на одну из автозаправок, расположенную на Дмитровском шоссе. Видео, запечатлевшее ограбление, опубликовано на YouTube-канале «МВД Медиа». По информации полицейских, нападавший начал угрожать кассиру АЗС пневматическим пистолетом, требуя отдать ему все деньги из кассы. Сотрудник заправки выбежал на улицу, а налетчик через окно залез в помещение кассира и забрал шесть тысяч рублей.

Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать денежные средства из кассы. Работник АЗС, испугавшись, выбежал на улицу, а подозреваемый в это время влез через окно в помещение, забрал оттуда шесть тысяч рублей, после чего уехал, — сказано в сообщении.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого на 64-м км МКАД. Они установили личность налетчика: им оказался 27-летний приезжий из ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Ранее сообщалось, что трое мужчин совершили разбойное нападение на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске. Двое злоумышленников, угрожая пистолетами, вынесли из клиники сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий сообщник ожидал их на улице.

По данным МВД, сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. Впоследствии нападавшие были задержаны.