Накрывший Москву смог начал отступать Мосэкомониторинг: смог в Москве начал отступать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой

Смог, накрывший недавно Москву, начал отступать, сообщили в Мосэкомониторинге. Отмечается, что по сравнению с 18 августа концентрация загрязняющих веществ в городе снизилась в пять раз.

По сравнению с утренними часами 18.08.2022 концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Экологическая обстановка остается на контроле, — передает ведомство.

Запах гари и смог появились в южных, юго-западных и западных районах столицы 17 августа. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве. Позже «дымка» переместилась в центральные и северные районы Москвы.

Уровень загрязнения воздуха утром 18 августа оказался выше нормы на 30%, но специалисты заверили, что к концу дня он снизится за счет перемешивания воздушных масс. При этом москвичам порекомендовали временно ограничить прогулки и пользоваться на улице масками.