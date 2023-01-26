«Накроет снегопад»: синоптик рассказал москвичам о погоде 27 января Синоптик Шувалов: в Москве 27 января начнется снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

В Москве 27 января ожидается снегопад, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура останется на отметке в 2–3 градуса мороза.

В пятницу Москву накроют снегопады, что хоть немного скроет грязь и слякоть накопившихся за время потепления. Ветер ожидается не сильный 3–5 метров в секунду. Столбик же термометра встанет на отметке в 2–3 градуса мороза, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что 30 и 31 января в Москве ожидается снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 см, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова будет похожа на традиционно зимнюю.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.