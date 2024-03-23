Найдены еще десятки тел погибших под завалами «Крокуса» «112»: тела 20 погибших нашли под завалами «Крокус Сити Холла»

Фото: МЧС России

Telegram-канал «112» сообщил, что под завалами подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где накануне произошел теракт, нашли тела еще 20 погибших. По его информации, на месте трагедии работают 719 спасателей и 213 единиц техники.

Как передает канал, работы спасательных служб по разбору завалов займут не менее суток. Больше всего повреждений получил концертный зал, где террористы открыли стрельбу, а после чего подожгли кресла. Для ликвидации последствий трагедии привлекли альпинистов, проводящих разведку конструкций. При этом существует угроза обрушения кровли и перекрытий комплекса.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в одном из туалетов концертного зала были обнаружены 28 тел погибших при теракте. По его сведениям, люди лежали семьями, а некоторые погибли, держась в обнимку. Согласно предварительным данным, еще 14 жертв нашли на одной из эвакуационных лестниц.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что на данный момент погибшими в результате теракта в «Крокус Сити Холле» значатся 115 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число жертв трагедии будет значительно расти. По его словам, ситуация в зале, куда накануне зашли террористы, крайне тяжелая.