Найдено тело седьмого погибшего на сгоревшем цветочном складе в Москве

Фото: t.me/mchsmsk

Фото с места происшествия

Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Ранее речь шла о шести неопознанных телах, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В 03:40 обнаружен седьмой погибший на пожаре в центре Москвы, — передает издание слова неназванного собеседника.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел в воскресенье, 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. Пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки с генераторами дыма, алкоголем и цветомузыкой. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сгоревший склад цветов полыхал не первый раз. Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада, в частности, деревянными палетами.