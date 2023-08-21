Найденный в туалете московского ТЦ новорожденный был не доношен

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Новорожденный, которого обнаружили в торговом центре на Свободном проспекте в Москве, был сильно не доношен, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительным данным, плод соответствовал 10–12 неделям беременности.

Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении, — говорится в заявлении.

По данному факту прокуратура начала проверку. Следователи координируют работу правоохранителей, а также установление всех деталей и обстоятельств произошедшего.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.