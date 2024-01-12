Найденная мертвой в мешке женщина перед гибелью пошла на свидание SHOT: в Москве найденная мертвой в мешке женщина шла на свидание с незнакомцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, которую обнаружили мертвой в строительном мешке на востоке Москвы, незадолго до смерти пошла на свидание с незнакомцем, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, жертва познакомилась с мужчиной через соцсеть «ДругВокруг».

Как пишет SHOT, женщина отправилась на свидание 9 января. На протяжении всего времени она поддерживала связь с дочерью. Так, женщина писала, что встретилась с визави у метро «Печатники», а потом поехала с ним до «Первомайской». Они зашли в магазин за продуктами и алкогольными напитками, а после незнакомец позвал ее на свидание в подвал, где стояли диван и скамейка. Женщину это смутило, но все же она пошла за мужчиной. В своем последнем сообщении дочери она отправила геолокацию — 16-я Парковая, где поблизости спустя несколько дней нашли ее труп.

По информации канала, дочь погибшей забила тревогу утром 10 января. Женщину искали два дня, а 12 января нашли ее тело с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину, с которым погибшая пошла на свидание, ищут.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что тело женщины пролежало в мешке двое суток. Канал пишет, что погибшей было 42 года. Родственница жертвы сообщила, что женщина приехала в столицу, чтобы провести праздники с дочерью.