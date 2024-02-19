Карманник обчистил прохожего, предложив отряхнуть его от снега В Москве карманник отряхнул мужчину от снега и украл телефон за 128 тысяч рублей

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В Москве 40-летний мужчина украл телефон за 128 тысяч рублей у 32-летнего прохожего в Большом Златоустинском переулке, сделав вид, что помогает ему отряхнуться от снега, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовавший видео с места происшествия. Уточняется, что преступника уже задержали, однако свой «улов» он уже успел продать.

На кадрах видно, как подозреваемый подходит к случайному прохожему сзади и немного приподнимает ему куртку, мотивируя это желанием стряхнуть с него снег. В этот момент он вытащил из кармана жертвы телефон и скрылся.

Пострадавший вскоре обратился в полицию с заявлением. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли эпизод с кражей. После этого им удалось установить личность подозреваемого и задержать его. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже, фигуранта дела отпустили под подписку о невыезде.

Ранее житель Санкт-Петербурга, вернувшийся после участия в СВО, заявил, что его бывшая возлюбленная украла у него iPhone 15 и скрылась на новенькой Audi. Мужчина заявил, что машину купили совсем недавно и на его деньги, но ей пользовалась девушка, потому что у него была сломана нога.