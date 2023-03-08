Наезд на пешехода вызвал трудности с движением по МКАД На внутренней стороне 75-го км МКАД автомобиль наехал на пешехода, движение затруднено

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД. Автомобиль наехал на пешехода, в связи с этим движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

На внутренней стороне 75-го км МКАД (в районе Правобережной улицы, 6А, с5) автомобиль совершил наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В настоящее время движение в районе ДТП осуществляется по двум из шести полос. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

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