В Зеленограде девушку госпитализировали после наезда «Газели», за рулем которой не было водителя, сообщает прокуратура столицы. Уточняется, что шофер покинул кабину, чтобы разгрузить кузов и не запер дверь автомобиля. Рядом была компания подростков и одна из школьниц завела двигатель, после чего машина поехала.