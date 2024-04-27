В Зеленограде девушку госпитализировали после наезда «Газели», за рулем которой не было водителя, сообщает прокуратура столицы. Уточняется, что шофер покинул кабину, чтобы разгрузить кузов и не запер дверь автомобиля. Рядом была компания подростков и одна из школьниц завела двигатель, после чего машина поехала.
По предварительной информации, у машины в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода. Девушка-пешеход 1995 г.р. была госпитализирована в тяжелом состоянии, — сообщили в прокуратуре.