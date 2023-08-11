Над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство

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Над московским аэропортом Внуково с 09:40 закрыли воздушное пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Вылеты и прилеты рейсов отложены, часть самолетов перенаправили в другие аэропорты. По информации Telegram-канала «112», в районе Кубинки заметили беспилотник, который летит в сторону Москвы.

Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, отложены вылеты и прилеты рейсов, — сказал источник в экстренных службах.

В настоящее время из-за закрытого неба задерживаются четыре вылета самолетов и девять прилетов, два рейса перенаправлены в Домодедово.

Ранее аэропорт закрывали из-за сообщений о ночной атаке БПЛА в ночь на 10 августа, тогда 10 самолетов перенаправляли на запасные аэродромы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.

О подобной атаке на город Собянин заявлял также утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО: один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.