«Начнется прогрев»: синоптик рассказал о погоде на неделю Синоптик Шувалов сообщил, что за неделю температура воздуха в Москве поднимется до 28 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на следующей неделе температура воздуха будет подниматься с каждым днем, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что к 15 июня столбик термометра поднимется до 25 градусов и продолжит расти.

Погода на неделе будет стабильной, нас ожидает антициклон. В начале недели еще прохладно, температура составит 18–20 градусов тепла, а после начнется прогрев по нарастающей. Осадков и сильных ветров также не ожидается, давление будет высокое. За счет дневного прогрева продолжительность светового дня составит уже 18–19 часов. К 15 июня термометр поднимется до +25, а после продолжит расти до 27-28 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн посоветовал жителям городов в жаркую погоду оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте. По словам специалиста, в городах жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, за день дома и асфальт раскаляются и не успевают остыть за ночь.