«Начинается ключевой момент для РФ»: Захарова о противостоянии с Западом Захарова: Россия выстояла под натиском армады НАТО и экономически не сломилась

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

В современной истории России настал ключевой момент, заявила представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, нынешний этап характеризуется тем, что страна выстояла на поле боя, доказав при этом способность продолжать экономическое развитие, передает корреспондент NEWS.ru.

Нам противостоит вся армада государств НАТО и ЕС, а также те, кто к ним примкнул. Многие государства, являясь ведущими экономиками мира, спонсируют Украину, выдают ей деньги на оружие. Но мы выстояли и экономически не сломались, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова выступила на круглом столе «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты», организованном комиссией по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации.

Кинорежиссер Никита Михалков, выступая в рамках того же круглого стола, посетовал, что часть специалистов высокого уровня покинула РФ. По мнению режиссера, теперь «наши мозги воюют против нас». Михалков подчеркнул, что созданная «нашими извилинами» спутниковая система Starlink обеспечивает ВСУ связью, а американцы покупают российские идеи.