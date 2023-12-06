Начальник авиационного предприятия МЧС пошел под суд Суд арестовал замдиректора Авиационно-спасательной компании МЧС по делу о взятке

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Начальник «Авиационно-спасательной компании МЧС России» Артем Матвеев попался на взятке и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. 6 декабря Басманный районный суд назначил ему меру пресечения в виде ареста до 5 февраля.

Рассмотрено ходатайство следствия по обвинению заместителя директора ФГБУ «Авиационно-спасательная компания МЧС России» Матвеева Артема Александровича в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 февраля 2024 года, — говорится в сообщении суда.

В компании арестованный занимал должность заместителя директора по инженерно-авиационному обеспечению и начальника авиационно-технической базы, пишет MK.RU. Фактически Матвеев координировал работу авиатехники МЧС. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что дело является эпизодом хищений бюджетных средств МЧС, выделенных в виде субсидии для укомплектования самолета Ил-76 ТД (RA-76362).

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