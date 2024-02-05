Набитый наркотиками Mercedes остановили в Москве Baza: в Москве полицейские нашли 39 упаковок наркотиков в автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Москвы остановили Mercedes, в котором нашли 39 брикетов гашиша, передает Telegram-канал Baza. По его данным, за рулем находился гражданин Таджикистана, а рядом сидел его приятель, оба находились на территории России легально.

Как стало известно каналу, подозрительную машину остановили на Кетчерской улице 4 февраля около 12 часов дня. Канал отмечает, что молодые люди, несмотря на законное нахождение в стране, заметно нервничали, поэтому полицейские решили осмотреть транспортное средство. Правоохранители обнаружили четыре килограмма гашиша, расфасованным примерно по 100 граммов, передает канал.

Ранее актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. Инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко. По данным СМИ, актера остановили сотрудники ГИБДД, которые позднее заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что против Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. По данным канала, артисту грозит до трех лет лишения свободы, его отпустили под обязательство о явке.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.