Уголовное дело завели на школьника, жестоко избившего сверстника в Москве Прокуратура Москвы завела уголовное дело против школьника, жестоко избившего сверстника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 16-летнего подростка из Москвы, который жестоко избил сверстника в школе. Уточняется, что расследование дела находится под контролем ведомства.

В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении прокуратуры.

Двое десятиклассников подрались 10 марта. Подростков разнимали учителя и ученики школы. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. В Сети появились кадры с моментом избиения.

По словам юриста Александра Хаминского, нападавший десятиклассник может получить до 10 лет лишения свободы, если суд обвинит его по статье о хулиганстве с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом он подчеркнул, что защита будет настаивать на административной статье о побоях, максимальная санкция по которой — штраф в размере 30 тысяч рублей.