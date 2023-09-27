На железнодорожной платформе в Балашихе погиб 13-летний зацепер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На железнодорожной платформе Никольская Московской области погиб 13-летний подросток, сообщает пресс-служба западного следственного управления СК на транспорте. Как отмечается, тело подростка нашли 26 сентября на крыше электропоезда «Купавна — Москва» с признаками электротравмы.

26 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что на крыше электропоезда сообщением «Купавна — Москва», стоящем на путях платформы Никольская Московской области, обнаружено тело мальчика с признаками электротравмы, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, проводится допрос очевидцев.

Аналогичная ситуация произошла в июне. В Подмосковье на крыше электрички на платформе Луговая Савеловского направления также обнаружили тело зацепера. На время работы экстренных служб часть поездов была отменена, некоторые электрички ходили по укороченному маршруту.

А августе десятилетний ребенок погиб в результате падения с поезда в Каменске-Уральском Свердловской области. Мальчик запрыгнул на вагон промышленного состава в поселке имени Чкалова, однако не удержался и сорвался, ударившись головой о рельсы. Он скончался в отделении местной больницы спустя сутки.