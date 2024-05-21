На зеленой ветке московского метро произошел сбой из-за проверки В Москве на зеленой ветке метро увеличили интервалы движения из-за проверки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Интервалы движения временно увеличены, причиной стала проверка инфраструктуры, пояснили в ведомстве.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» отмечает, что на станциях собралось большое количество людей. К 09:00 движение начали вводить обратно в график.

На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе сбой произошел на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной стала проверка одного из составов. Движение восстановили примерно через полчаса.

До этого в столичном метро мужчина избил пассажира метрополитена после перепалки. Инцидент произошел во время движения поезда от станции «Петровский парк» к станции «ЦСКА». В прокуратуре пообещали, что личность нападавшего в ближайшее время будет установлена. На кадрах видно, что пострадавший в нокауте, он несколько секунд лежит неподвижно.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена.