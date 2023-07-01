На зеленой ветке метро в Москве пассажир упал на рельсы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на рельсах, заявили в Telegram-канале дептранса Москвы. Не ходят поезда от «Автозаводской» до «Орехово».

На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от «Автозаводской» до «Орехово» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении.

В 19:43 стало известно, что движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что в московском метро в переходе со станции «Краснопресненской» на «Баррикадную» собаке породы такса зажало лапу на эскалаторе. В ветклинике, куда обратился хозяин собаки, сообщили, что обошлось без переломов и других серьезных травм. При этом собаке частично оторвало подушечку лапы.

Ранее в московском метро у ребенка затянуло руку в интроскоп — досмотровое оборудование с подвижной лентой для передвижения багажа. Инцидент произошел в считаные секунды, пока мать мальчика отвлекалась на проверку баланса проездной карты. Руку затянуло в подвижную ленту, которую оперативно успел отключить подбежавший сотрудник метрополитена.