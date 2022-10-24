На западе Москвы столкнулись семь автомобилей

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В Москве на улице Вяземской, 12/1 столкнулись сразу семь автомобилей, передает Telegram-канал «Новости Москвы». Машины выстроились в ряд вдоль улицы.

Утром 24 октября на Ленинградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб и еще один пострадал. ДТП произошло в Ходынском тоннеле по направлению в область. Там остановились два автомобиля — Audi и «Газель».

Пассажир легкового авто вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем Mitsubishi, который затем столкнулся со стоящими машинами. В результате пассажир Audi скончался на месте от полученных травм, а водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.