На западе Москвы рядом с храмом потушили пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве, на улице Крылатские Холмы, 12, произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По этому адресу находится территория церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Как уточнили в МЧС, обошлось без пострадавших.

На место выехали пожарные, — сообщили в МЧС.

Как сообщается, загорелось отдельное строение, не относящиеся к храму. Пожар ликвидирован.

В Москве ранее к пожизненному сроку приговорили 60-летнего мужчину, который устроил пожар в столичном общежитии 21 февраля 2023 года, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Мужчина был пьян, и его раздражал шум в соседней комнате. Из-за этого он поджег мешок с одеждой в помещении, вследствие чего в огне сгорели семь человек, включая ребенка.

Ранее в центре Москвы из-за пожара эвакуировали фитнес-центр в Шмитовском проезде. После того как в здании началось задымление, людей вывели. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого пожар произошел в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.