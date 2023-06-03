На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт Дептранс Москвы: движение по дублеру Боровского шоссе временно перекрыто из-за обвала грунта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве перекрыто движение по дублеру Боровского шоссе из-за обвала грунта на участке дороги, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Инцидент произошел на территории возле дома № 29. На месте работают дорожные службы.

На Боровском шоссе (в районе дома 29) произошел провал грунта. Движение по дублеру Боровского шоссе временно перекрыто — рекомендуем выбирать пути объезда, — предупреждает дептранс.

Сообщество «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» в соцсети «Вконтакте» передает, что провал земли произошел во время плановых гидравлических испытаний теплосети. В настоящий момент участок отключили от водоснабжения, жители временно остаются без воды. На месте работает ремонтная бригада.

1 июня в Москве на улице Лазарева произошло лобовое столкновение КамАЗа и легкового автомобиля. Известно, что в результате аварии пострадали оба водителя. Предположительно, виновником является водитель грузовика, который не уступил дорогу.