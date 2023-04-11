На западе Москвы обрушились строительные леса На западе Москвы обрушились строительные леса, пострадали два человека

Фото: t.me/moscowproc

На незавершенном объекте в Москве обрушились строительные леса, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Инцидент произошел на улице Сергея Бондарчука, пострадавшим потребовалась госпитализация.

При обрушении строительных лесов на объекте незавершенного строительства на улице Сергея Бондарчука пострадали два работника. Они госпитализированы, — сказано в сообщении.

Установление обстоятельств произошедшего взяла под свой контроль Никулинская межрайонная прокуратура, по данному факту будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

Ранее в торговом центре «Филион» на западе Москвы обрушился потолок. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. На видео из торгового центра видно, что место никак не огорожено, на полу лежат обломки конструкции. Рядом с аварийным участком проходят посетители — в кадре можно заметить женщину с двумя детьми. Причины обрушения выясняются.