На западе Москвы мужчина обстрелял экипаж ППС и ранил полицейского

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Кунцево 54-летний мужчина выстрелил в патрульный автомобиль, в результате чего был ранен полицейский, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Уточняется, что во время задержания правоохранителям пришлось применить оружие — злоумышленник пострадал. Инцидент произошел, когда сотрудники ППС прибыли на вызов, поступивший от одного из жителей Ярцевской улицы.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги, — сообщили в столичном главке.

По словам собеседника агентства, после этого неизвестный вышел из подъезда и «продолжил противоправные действия». В соответствии с законом «О полиции» сотрудник ППС применил табельное оружие — злоумышленник получил ранение и был задержан. В настоящее время ему и сотруднику правоохранительных органов оказывается медицинская помощь.

У нападавшего изъяли ружье. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. СК возбудил уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве.

Ранее в Подмосковье пара мигрантов напала на полицейского после суда о депортации из России. Инцидент произошел после слушания дела по жалобе мигрантки одной из стран Запада на решение о выдворении за пределы России, ход которого сопровождался скандалом, а супруг женщины был удален из зала Красногорского суда за свое поведение.