На Замоскворецкой линии метро в Москве скопилось множество людей На Замоскворецкой линии московского метро увеличили интервалы движения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения составов, сообщили в столичном департаменте транспорта. Как отмечается, ситуация связана с проверкой инфраструктуры. Пассажирам советуют пользоваться другими линиями метро, а также наземным транспортом.

На центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры. <...> Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями метро, а также наземным транспортом, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, на некоторых платформах скопилось большое количество людей. Пассажиров просят выйти из прибывающих поездов. Спустя 1 час и 25 минут в дептрансе сообщили, что движение на линии вновь осуществляется по графику.

Ранее сообщалось о хлопке и возгорании на станции «Спортивная» в Москве. Очевидцы утверждали, что люди сами выбрались из вагона и пошли пешком. По словам пассажиров, людей на станцию метро не пускали.

Позже официальный представитель дептранса Москвы Юлия Темникова заявила, что сведения некоторых информационных источников о пожаре в поезде или тоннеле Московского метрополитена не соответствуют действительности. По ее словам, безопасности пассажиров ничего не угрожало, движение на Сокольнической линии было восстановлено.

Утром 4 июня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Владивосток, остановили на станции Ружино в Приморском крае из-за поступившего сообщения о минировании. Из-за возникшей угрозы были эвакуированы 316 пассажиров. К станции прибыли сотрудники транспортной полиции, они приступили к осмотру состава на наличие опасных предметов.