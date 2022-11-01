На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок у метро «Саларьево»

Фото: mchs.gov

На Николо-Хованском рынке у станции метро «Саларьево» в Москве начался пожар, сообщает РЕН ТВ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По информации очевидцев, на территории рынка могут находиться легковоспламеняющиеся баллоны. ЧП попало на видео.

Уточняется, что на месте работают бригады спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.

Представители МЧС в разговоре с NEWS.ru подтвердили информацию о начале пожара.

1 ноября 2022 года в 15:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, улица Адмирала Корнилова, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание на территории строительного рынка, — сообщил собеседник издания.

Позже в РЕН ТВ добавили, что сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий пожара. Площадь возгорания увеличилась до 150 квадратных метров.

1 октября на северо-востоке Москвы загорелся хостел. Отмечалось, что люди были заблокированы внутри здания. С другой стороны здания происходило открытое горение, людей эвакуировали при помощи лестниц. До приезда спасателей были выведены более 300 человек.