На юго-западе Москвы водители устроили массовую драку на дороге

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Водители на юго-западе Москвы в Ново-Переделкино устроили массовую драку на дороге, передает Telegram-канал «Мослента». Двое мужчин начали потасовку прямо в пробке, их пытались разнять несколько человек. Машинам приходилось объезжать конфликтеров.

В центре Москвы 4 сентября произошла массовая драка, причиной которой могло стать нацистское приветствие. Видео, которое снял один из очевидцев, опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач». На кадрах видно, как к двум молодым людям подходит группа мужчин и начинает выяснять, кто из них выкрикнул нацистское приветствие.

Сразу после этого начинается драка, к дерущимся присоединяются остальные оппоненты — они бьют пострадавших кулаками в висок и ногами по лицу. Видео прерывается на моменте, когда кто-то из участников потасовки разбивает бутылку.