Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что в районе Ясенево на юго-востоке столицы люди в камуфляжной форме установили пулемет. Очевидцы сообщают, что военные устраивали стрелковую позицию из мешков с песком. В Минобороны России не комментировали данную информацию.
Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, в Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже принятых ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.
Градоначальник также опроверг информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. По его словам, в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.