На юго-западе Москвы люди в камуфляжной форме установили пулеметы «Новости Москвы»: на юго-западе Москвы люди в камуфляжной форме установили пулеметы

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что в районе Ясенево на юго-востоке столицы люди в камуфляжной форме установили пулемет. Очевидцы сообщают, что военные устраивали стрелковую позицию из мешков с песком. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

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Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, в Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже принятых ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.

Градоначальник также опроверг информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. По его словам, в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.