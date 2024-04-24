На юго-западе Москвы эвакуируют студентов из медуниверситета В РНИМУ имени Пирогова провели эвакуацию из-за пожарной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РНИМУ имени Пирогова на улице Островитянова в Москве сработала пожарная тревога, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Студентов вывели из здания университета. Сейчас около здания собралось много молодых людей в белых халатах.

Ранее в московском торговом центре «Сокольники» опровергли сообщения об эвакуации. Там уточнили, что в ТЦ проводилась проверка системы оповещения. В сообщениях СМИ утверждалось, что всех посетителей и работников «Сокольников» попросили покинуть помещение.

До этого сообщалось об эвакуации гипермаркета «Абсолют» в поселке Селенгинск в Бурятии. Причиной стал подозрительный предмет с надписью «Смотри в коробку» на крышке. Работники гипермаркета вызвали специалистов, опасаясь возможной бомбы, на место прибыли полицейские, скорая помощь и сотрудники МЧС. Впоследствии выяснилось, что в коробке лежали деньги.

19 апреля сообщали об эвакуации посетителей и персонала московских торговых центров «Атриум» и «Арена Плаза». В зданиях сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как люди покидают торговые центры.