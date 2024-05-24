Смертельная авария произошла на Юго-Востоке Москвы Три человека погибли в результате аварии в Москве

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В ночь на 24 мая на улице Привольная в Москве водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной марки Kia, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В результате ДТП погибли три человека.

В результате дорожной аварии погибли три человека — 41-летний водитель и два его пассажира, находившиеся в автомобиле Toyota. Есть пострадавшие, — говорится в публикации.

В Санкт-Петербурге зафиксированы две аварии с участием детей на самокатах. Одна из них произошла в Приморском районе, вторая — в Кронштадте. Несовершеннолетних госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Сети появилось видео, на которое попал момент смертельного ДТП с каретой скорой помощи в чувашском городе Канаше. На них видно, как легковой автомобиль поворачивает на дорогу, по которой на большой скорости несется скорая, после чего происходит столкновение.

В ДТП, которое произошло на 42-м километре автодороги А-151, погибла женщина, которая ехала в «Приоре». Травмы получили водитель 1986 года рождения и два пассажира скорой: четырехлетний мальчик и женщина 1983 года рождения, его мать. Они доставлены в больницу на обследование. Водителя легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему 19 лет.