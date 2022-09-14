На юго-востоке Москвы нашли труп с множественными ножевыми ранениями На улице Люблинской в Москве обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рядом с одним из жилых домов на улице Люблинской в Москве обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает в Telegram столичная прокуратура. Уточняется, что личность преступника и его местонахождение установлены.

Личность лица, совершившего преступные действия действия, и его местонахождение установлены, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что следственные действия находятся на контроле прокуратуры Москвы. На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора.

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