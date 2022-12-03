На юго-востоке Москвы автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

На юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус наехал на мачту освещения, передает Telegram-канал департамента транспорта. РИА Новости со ссылкой на ГИБДД уточнило, в ДТП пострадали 13 человек, среди которых 5 детей.

Движение не затруднено. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — указано в сообщении ведомства.

По информации агентства, водитель, по предварительным данным, не справился с управлением.

Автобус ранее днем врезался в столб в Кировском районе Саратова, о чем сообщил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности правительства Юрий Юрин. По его словам, пострадали 10 человек, детей среди них нет.

Ранее при столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 12 человек. По информации очевидцев, среди пострадавших также есть два 17-летних подростка. Уточнялось, что в списке увечий, полученных пассажирами, есть ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.