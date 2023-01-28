На юге Москвы загорелась закрытая станция метро На станции метро «Каширская» произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На закрытой станции метро «Каширская» на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщили NEWS.ru в столичном управлении МЧС. По данным ведомства, в вестибюле загорелся кабель. В 13:12 горение было полностью ликвидировано, спасатели эвакуировали со стройки около 70 человек. Станция находится на реконструкции в связи с внедрением в Большую кольцевую линию метро. В столичном Дептрансе добавили, что из-за возгорания было перекрыто движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова.

28 января 2023 года в 11:57 в оперативную дежурную смену <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮАО, Каширское шоссе, владение 24, где происходило возгорание кабеля в бухтах в вестибюле станции метро «Каширская», находящейся на реконструкции. Площадь пожара 15 кв. м. Принятыми мерами в 12:47 открытое горение ликвидировано. В 12:52 пожар локализован. В 13:12 полная ликвидация. Выведено порядка 70 человек (рабочие). Силами ПСП спасены 4 человека. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади, к тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники. Пожар был локализован в 00:42 мск и полностью ликвидирован в 02:20.

26 января в одном из многоэтажных домов в Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир. Четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа была временно остановлена.