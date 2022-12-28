На юге Москвы столкнулись семь автомобилей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На юге Москвы на улице Вавилова в районе дома 74/22 произошло ДТП с участием 7 автомобилей, сообщает Telegrma-канал Дептранса. Отмечается, что движение в районе происшествия незначительно затруднено. О пострадавших не сообщается.

Вечером 27 декабря женщина с двумя детьми попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в подмосковном Лыткарино. В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована в больницу. Также пострадал один ребенок, но ему госпитализация не потребовалась. Мальчика забрал отец. Обстоятельства происшествия выясняются.

26 декабря легковушка сбила женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре. Предварительно установлено, что один ребенок при аварии получил серьезные травмы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее в Москве в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ в Москве погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.