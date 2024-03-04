Напавший на трех собак и одну женщину пес гуляет без намордника в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители двора в Ореховом проезде в Москве жалуются на владельца ротвейлера, который уже трижды нападал на местных собак и один раз напал на женщину, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». При этом мужчина продолжает выгуливать пса без поводка и намордника. Одно из нападений на собаку попало на камеру домофона.

Хозяин ротвейлера никак не реагирует на происходящее. Во время нападения бездействовал, после — просто пошел гулять дальше. Никаких команд хозяин не подавал, не останавливал его, в итоге даже не извинился. С ротвейлером гуляют без намордника и без поводка. Рядом находятся две детские площадки, — рассказали жильцы.

У пострадавшего пса диагностирован разрыв крестообразного коленного сустава и травма щеки. Потерпевшие обратились в полицию, но там сказали, что видео с нападением не показательно. С хозяином ротвейлера лишь провели разъяснительную беседу, после которой его пес снова напал на собаку.

Ранее в Твери собака бойцовой породы без намордника напала на девочку с маленьким псом. Момент нападения попал на видео, кадры опубликовали в Сети. Инцидент произошел днем 22 февраля около школы № 53.