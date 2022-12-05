На юге Москвы эвакуировали торговый центр Посетителей и сотрудников ТРЦ «Ривьера» на юге Москвы эвакуировали по неизвестным причинам

Фото: vk.com/rivieramoscow

Посетителей и сотрудников ТРЦ «Ривьера» на юге Москвы эвакуировали по неизвестным причинам, передает Telegram-канал «Агентство Москва». Отмечается, что люди более 20 минут стоят на улице и ждут, когда их запустят в торговый центр.

28 ноября в 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами минирования. В пяти из них проходила эвакуация.

25 ноября Мещанский и Тверской суды эвакуировали из-за сообщений о минировании. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что утром эвакуировали Перовский суд.

В августе в Тверской районный суд в Москве поступило сообщение о минировании, после чего началась экстренная эвакуация. Здание осматривали специалисты, взрывных устройств найдено не было.