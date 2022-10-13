В Москве автобус насмерть задавил ребенка на самокате

Фото: NEWS.ru

В Москве в районе Ясенево автобус задавил ребенка. Как сообщили NEWS.ru очевидцы, это произошло примерно в 16:00 на пересечении Литовского бульвара и улицы Айвазовского. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

По словам очевидцев, ребенок на самокате начал переезжать дорогу на красный сигнал светофора и попал под автобус №264.

Проводим проверку. ДТП, Литовский бульвар, наезд на пешехода. К сожалению, погиб ребенок. Сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняют обстоятельства, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве.

1 сентября этого года водитель мусоровоза в Истре сбил двух девочек трех и пяти лет при выезде с прилегающей территории. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями и 2 сентября выписали из больницы. Позднее сотрудники полиции задержали водителя машины. Им оказался 33-летний мужчина. Водителю мусоровоза избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили управлять автомобилем и иными транспортными средствами.