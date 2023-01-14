На востоке Москвы загорелся автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в районе 4-го проезда Подбельского произошло возгорание автомобиля, передает дептранс. Движение в районе происшествия не затруднено.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — указано в сообщении.

13 января на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями. После аварии движение на участке 29-го км автодороги образовался затор. Обстоятельства происшествия выясняются, о пострадавших на данный момент неизвестно. Водителей попросили выбирать пути объезда места инцидента.

До этого в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей.