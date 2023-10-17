На востоке Москвы вспыхнул автосервис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Одноэтажный автосервис загорелся на Амурской улице в Восточном округе Москвы, сообщили ТАСС оперативные службы. По словам собеседника агентства, огонь уже распространился на площади 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

На Амурской улице, дом 15/1, строение 3, начался пожар в одноэтажном здании автосервиса. Существует угроза распространения огня, — заявил сотрудник оперативных служб.

Ночью, 17 октября, сразу две квартиры загорелись в многоэтажном доме Ленинского района Екатеринбурга. По словам очевидца, сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия и начали работу по ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад пожар, вспыхнувший в магазине на юге Новокузнецка, унес жизнь 12-летней девочки. Уточняется, что ребенок погиб из-за того, что надышался угарным газом. Следствие установило, что причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В Нижегородской области по этой же причине произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли 36-летний мужчина, его 30-летняя супруга, а также трое детей. Младшему из них было всего полтора года.