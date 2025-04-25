На востоке Москвы ликвидируют пожар МЧС сообщило о пожаре в Заваруевском переулке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Заваруевском переулке на востоке Москвы произошел пожар в ангаре, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, сотрудники экстренных служб уже приступили к ликвидации возгорания, дальнейшая информация уточняется.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. В Заваруевском переулке загорелся отдельно стоящий ангар. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что пожар и взрывы на территории делового комплекса «Москва-Сити» в столице России могли произойти из-за брошенного окурка. По данным источника канала, правоохранители рассматривают эту версию в качестве приоритетной. Авторы отмечали, что от брошенного окурка, предположительно, загорелись стройматериалы. После этого из-за выросшего давления взорвалось три баллона с горючим.

До этого стало известно, что в «Москва-Сити» прогремели три взрыва. По данным журналистов, на территории района начался сильный пожар.

После этого сообщалось, что пожар начался в результате взрыва автомобиля, который стоял на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити». Специалисты столичного МЧС сразу же прибыли на место чрезвычайного происшествия и начали тушить пламя. Сведений о пострадавших или жертвах не поступало.