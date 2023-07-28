Иностранец изнасиловал 41-летнюю женщину в Москве Уроженец Таджикистана изнасиловал 41-летнюю женщину на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Москвы иностранец изнасиловал 41-летнюю женщину, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Злоумышленник является гражданином Таджикистана, он был задержан правоохранительными органами. Ему предъявлены обвинения, вскоре ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, 25 июля 2023 года 43-летний мужчина, уроженец Республики Таджикистан, находясь вблизи одного из магазинов, расположенного на Открытом шоссе в городе Москве, применяя насилие, изнасиловал незнакомую 41-летнюю женщину, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Следственный комитет проверит основания, по которым иностранец проживает на территории России.

Ранее в городе Раменское Московской области 60-летнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки. По данным следствия, преступление произошло в подвале одного из домов. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчине грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 55-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы. Об этом сотрудникам полиции сообщили врачи, к которым потерпевшая обратилась по горячей линии. Подозреваемый ранее был неоднократно судим.