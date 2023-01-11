На военкора Горшенина составлен протокол о мелком хулиганстве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Валентин Горшенин

Telegram-канал Baza сообщил, что на военного корреспондента RT Валентина Горшенина составлен протокол о мелком хулиганстве после драки в баре в Москве. Журналисту может грозить штраф или до 15 суток лишения свободы.

Согласно данным Baza, в ночь на 11 января Горшенин был доставлен в ОВД «Замоскоречье» после конфликта в баре с «чеченцами». Кроме того, сообщает СМИ, в своем Telegram-канале «Работает Горшенин» журналист опубликовал, а позже удалил ряд сообщений, где возмущался из-за задержания и требовал справедливости.

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